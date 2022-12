Niż Colleen sunie do Polski. Kiedy skończy się mróz? Mamy datę

Tuż przed Bożym Narodzeniem w Polsce ma się znów nieznacznie ochłodzić. W Wigilię termometry mają wskazać od 1 do -1 stopnia Celsjusza. Chłodniej będzie oczywiście w górach, gdzie temperatura może spaść do -8 st. C. Okres Bożego Narodzenia ma być mroźny w całym kraju. To doskonała wiadomość dla wszystkich, którzy marzą o białych świętach. Prognozowany w tym czasie opad będzie najprawdopodobniej śniegiem. Eksperci z Centrum Modelowania Meteorologicznego przypominają jednak, że wstępne prognozy mogą jeszcze ulec korekcie. "Pamiętajcie, że sprawdzalność prognozy powyżej 7/9 dni spada do 50/60% i jeszcze może ulec zmianie".