Pogoda. Idzie odwilż. Święta bez śniegu?

Pogoda. W przedświątecznym tygodniu z dnia na dzień coraz cieplej

Ośrodek niżowy wędrując północą Europy po trasie Atlantyk-Rosja nie dosyć, że przynosił nam będzie zmienna aurę z opadami deszczu, to na dodatek z kierunków zachodnich sprowadzał będzie do nas coraz cieplejsze powietrze znad Zatoki Biskajskiej i środkowego Atlantyku. Stąd z dnia na dzień będzie coraz cieplej i od wtorku do czwartku w całym kraju pojawi się zdecydowany plus od plus 1/2 na wschodzie do plus 3/4 na zachodzie. Dopiero w piątek, kiedy niż dotrze nad północno zachodnią Rosję, to ponownie z północy zacznie spływać skandynawski chłód i temperatura w całym kraju spadnie w okolice zera i opady deszczu zaczną się zamieniać w śnieg.