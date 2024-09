Niż Boris dotarł do Włoch. Tysiące mieszkańców ewakuowanych w wyniku powodzi

W regionie Emilia-Romania na północy Włoch trwa walka z żywiołem. Agencja AP udostępniła nagrania z miejscowości Faenza, Rawenna i Bolonia, gdzie woda zalała osiedla mieszkalne i wdarła się do jednego ze szpitali. Nad północnymi Włochami rozciągnął się niż Boris, który niecały tydzień temu zasiał spustoszenie w Polsce, Czechach i Austrii. We Włoszech w środę rzeki takie jak Lamone, Senio i Marzeno wylały wskutek ulewnych deszczy, co doprowadziło do licznych podtopień. W rezultacie ewakuowano ponad tysiąc mieszkańców z zagrożonych terenów. Zamknięto część szkół i zawieszono połączenia kolejowe. Jak twierdzi AP, aktualna sytuacja zaczyna przypominać katastrofalne powodzie z 2023 roku, które również spowodowały ogromne zniszczenia w tym regionie. Obecne prognozy pogody są niekorzystne, co może przyczynić się do zwiększenia siły żywiołu, który dla mieszkańców niesie za sobą poważne obawy przed utratą swoich dobytków.