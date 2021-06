NIK kontra Kaczyński. Arłukowicz: kiedyś mafia podrzucała głowy koni, teraz składa donosy

Do sprawy w Gościu "Wydarzeń" w Polsat News odniósł się Bartosz Arłukowicz, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Zdaniem europosła, "rząd nie dotrwa do końca kadencji". - Toczy się wielka wojna w obozie rządzącym. To są chłopaki z jednej ferajny. Mocno się pospierali, jeden na drugiego ma haki i wiedzę, która paraliżuje działania drugiego. To działa w obie strony - wskazał.