Rosyjski opozycjonista wyprowadzony z samolotu. LOT potwierdza. MSZ: "To akcja represyjna"

- Andriej Piwowarow to działacz Otwartej Rosji, organizacji wcześniej powiązanej z Michaiłem Chodorkowskim, która już w marcu została zamknięta z uwagi na represyjne działania władz w Kremlu. Chodzi o legislację dotyczącą tak zwanych „obcych agentów”. Każda organizacja, która ma powiązania ze środowiskiem międzynarodowym, jest poddawana represjom. Równocześnie mamy informacje w mediach społecznościowych, że trwa przeszukiwanie mieszkań innych niezależnych organizacji m.in. Dmitrija Gudkowa - to niegdysiejszy poseł do Dumy. Przeszukiwane jest również mieszkanie Aleksandra Sołowiowa - to były przewodniczący Otwartej Rosji. Musimy spoglądać na to w szerszym kontekście, jako na całościową akcję represyjną wobec środowisk niezależnych przed jesiennymi wyborami do Dumy – tłumaczy wiceszef MSZ.