Niezwykłe zjawisko nad Polską. IMGW publikuje zdjęcia satelitarne

Czym jest zorza polarna?

Zorza polarna to efekt burz magnetycznych na Słońcu. Gdy cząsteczki ze Słońca docierają do ziemskiej atmosfery, dochodzi do pobudzenia wodoru i azotu, które się w niej znajdują. Wtedy ludzie mogą zaobserwować magicznie wyglądające rozbłyski i tańczące światła na niebie.