Erupcja włoskiego wulkanu Etna. Zdjęcia są piękne i zarazem przerażające

Warto dodać, że wzmożona aktywność Etny doprowadziła do tego, że wulkan stał się wyższy aż o 37 metrów. Jest to efekt nagromadzenia się materiału piroklastycznego, a więc produktów wybuchu wulkanu, na stożku południowo-wschodniego krateru. To sprawiło, że wyraźnie zmienił się kształt Etny, a jej wysokość wzrosła do 3357 metrów. Naukowcy ustalili to między innymi na podstawie zdjęć satelitarnych.