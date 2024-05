Niezwykle trudna akcja w Iranie po katastrofie z prezydentem. "Góry przez duże G"

- Osobą, która przejęłaby kontrolę nad gabinetem prezydenta po ewentualnej śmierci Raisiego byłby pierwszy wiceprezydent Mohammad Mochber Dezfuli. Jego, jak spojrzy się na biografię, też można go zaliczyć do ultralojalistów. Był w Kwaterze Wykonania Rozkazu Imama. To jest wciąż istniejący organ powołany w czasie rewolucji, który miał na celu przejmowania majątku szachowskich i redystrybucję do duchowieństwa i dla ludzi - mówi Przybyszewski.