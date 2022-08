Niezwykłe sceny w Afryce. Lwica ruszyła w pogoń za stadem bawołów

Stado wygłodniałych bawołów pasło się tuż obok ukrywającej się w krzakach dorosłej lwicy. Kiedy jeden z bawołów zauważył, że wprost na niego patrzy się niebezpieczny drapieżnik, przez moment zamarł w bezruchu. Po chwili dezorientacji doszło do ucieczki stada, za którym popędziła lwica. Co ciekawe, bawoły są znane z tego, że potrafią poważnie zranić, a nawet zabić te drapieżniki, wyrzucając je w powietrze lub przebijając je swoimi rogami. Tym razem po obu stronach zabrakło dokładnej strategii, jednak dla obserwującego całe zdarzenie Faizala Shariffa Noora było to coś niesamowitego. - Widziałem wcześniej kilka gonitw, ale to było bardzo rzadkie. Myślałem, że bawół poniesie klęskę, a tymczasem obejrzałem stertę kurzu i zdezorientowane żyrafy, które uciekały za bawołami - przekazał Noor dla Latest Sightings.

Rozwiń