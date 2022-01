Niezwykłe odkrycie w Mietlicy. Kujawskie megality starsze od egipskich piramid

Trzy lub cztery grobowce megalityczne odkryto we wsi Mietlica nad Gopłem na Kujawach. Potężne i starożytne grobowce w postaci nasypów ziemnych pochodzą sprzed ponad 5 tys. lat i są starsze od egipskich piramid. Niezwykłego odkrycia dokonała grupa archeologów ze Stowarzyszenia Poszukiwawczo-Archeologicznego "Gal". O szczegółach badacze opowiedzieli w rozmowie z bydgoskim oddziałem Telewizji Polskiej. Obiekty udało się zauważyć przypadkowo - w trakcie analizy powierzchni terenu, który wcześniej był skanowany laserowo w technologii LiDAR. Następnie "Galowie" potwierdzili w terenie istnienie co najmniej trzech nasypów w kształcie wydłużonego trapezu o długości do 60 m. Grobowce prawdopodobnie były pokryte kamieniami. Nazywa się je kujawskimi megalitami. Z czasem olbrzymie kopce zostały rozebrane przez kolejnych ludzi, którzy korzystali z kamieni jako materiału budowlanego. W okolicy do tej pory znajdują się skupiska kamieni i jeden potężny głaz. Członkowie Stowarzyszenia Poszukiwawczo-Archeologicznego "Gal" zapowiedzieli w rozmowie z TVP Białystok, że odkrycie zostanie zgłoszone Kujawsko-Pomorskiemu Konserwatorowi Zabytków. "Galowie" mają nadzieję, że wskazany obszar będzie chroniony, a na miejscu przeprowadzone zostaną nieinwazyjne badania. Konieczne są dalsze działania, które potwierdzą odkrycie. To nie pierwsze odkrycie w tym miejscu. W Mietlicy nad jeziorem Gopło znajduje się chronione grodzisko wczesnośredniowieczne. To słynna pozostałość grodu plemion Goplan z przełomu IX i X wieku.