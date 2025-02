Niezwykłe odkrycie. Największe jezioro termalne na świecie

Okazało się, że ma ono 138 metrów długości, 42 metry szerokości i mieści ok. 8335 m sześciennych wody, co odpowiada 3,5-krotności basenu olimpijskiego. Jezioro zostało nazwane Neuron, na cześć organizacji Neuron Foundation.

Odkrycie to ma istotne znaczenie dla energetyki geotermalnej, która wykorzystuje naturalne ciepło Ziemi do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Geotermalne źródła energii były znane już w starożytności, a ich wykorzystanie sięga czasów Rzymian, którzy używali ich do ogrzewania łaźni i domów.