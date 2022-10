Niezwykłe nagranie ochotnika z USA. Walka na froncie z perspektywy żołnierza

DDo sieci trafiło nagranie amerykańskiego ochotnika, który walczy we wschodniej Ukrainie przeciwko Rosjanom. Udostępnione przez profil Malinda na Twitterze wideo ukazuje zapierające dech w piersiach momenty wojny z perspektywy żołnierza. Jak można zauważyć, codziennością dla wojskowych w Ukrainie są niebezpieczne misje, wymagające od nich niesamowitej odwagi. Niszczenie celów wroga przy użyciu naramiennych wyrzutni rakiet, zasadzki w lasach czy rozpoczęcie ataku po wyskoczeniu z pędzącego pociągu to tylko mały procent tego, z czym na co dzień mierzą się żołnierze armii Zełenskiego. Podczas gdy wojskowi walczący po stronie Kijowa prą do przodu, odbijając kolejne regiony, Rosja odnosi znaczące straty. - Dyktator z Kremla ma kolejne problemy na froncie. W ciągu ponad 200 dni inwazji Rosja wyczerpała znaczną część swojej precyzyjnie kierowanej amunicji - poinformował w czwartek wysoki urzędnik NATO, cytowany przez agencję Reutera.