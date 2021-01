Niezwykła talia kart. "Dlaczego król ma być więcej wart niż królowa?"

"Dlaczego król miałby być wart więcej niż królowa?" - to pytanie, które zadała sobie 23-letnia absolwentka psychologii sądowej Indy Mellink, przyglądając się talii kart. Patrząc na ewolucję gier karcianych, można dojść do wniosku, że choć nie zawsze w talii musiała znajdować się dama, to model, w którym karta przedstawiająca króla jest drugą najważniejszą po asie, a dopiero dalej sytuuje się królową, upowszechnił się najbardziej.