Niezwykła instalacja w Pradze. Posąg Putina na złotym sedesie

Przed zamkiem na Hradczanach, na placu Hradczańskim na uczestników szczytu czeka niespodzianka - nietypowa instalacja. To pomnik nagiego Putina na złotym sedesie. W jednej ręce trzyma on szczotkę do toalety, w drugim - zakrwawioną pralkę. I sedes, i pralka, są ewidentnym nawiązaniem do grabieży, jakich rosyjscy żołnierze dopuszczają się na Ukrainie.