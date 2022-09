Nagi Putin na złotym sedesie. Pomnik, który pomoże Ukrainie

Międzynarodowa aukcja charytatywna

To, że złoty posąg z nagim Putinem trafi na aukcję - jest już pewne. Pytanie tylko brzmi, jaki będzie miała ona charakter. Obecnie trwają negocjacje nad tym, by była to aukcja międzynarodowa, co pozwoli zebrać potencjalnie więcej pieniędzy. A cel jest szczytny, bo zostaną one przeznaczone na zakup drona bojowego. Jest on jednak dość kosztowny (około dziesięciu tysięcy euro). W przypadku, gdy zainteresowanie dziełem sztuki nie będzie zbyt duże, zakupiony zostanie mniejszy i tańszy dron, przeznaczony do zrzucania małych granatów.