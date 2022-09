Lider Pink Floyd chce ratować sytuację i pisze do Putina. "Muzyczny mesjasz strzelił sobie w stopę"

- Roger Waters jawi się jako mesjasz, który jeździ ze swoją rockową mszą i chce podbudowywać ludzi. W moim przekonaniu robi to po to, by szerzyć pokój. Dla niego wojna w Ukrainie to wojna zła z dobrem, ale przez długi czas był przekonany, że złem jest Ukraina. Że to tam jest faszyzm. Roger Waters odnajduje się w byciu muzycznym mesjaszem. Już raz krzyknął, pogodził Wschód z Zachodem. Teraz, kiedy świat zaprotestował i zaczęły docierać do niego przeróżne sygnały, co się dzieje w Ukrainie przez Rosjan to zmienił zdanie - zaznacza.