Nieznany obiekt na Polską. Padły żądania wobec Dudy

Nawiązując do sobotniej informacji o obiekcie, prawdopodobnie balonie obserwacyjnym, który wleciał do Polski z kierunku Białorusi, Czarzasty powiedział, że "nie jest to śmieszne". Przypomniał, że trwają ćwiczenia Anakonda-23, w których - jak mówił - uczestniczy "12 tys. polskich żołnierzy i żołnierze NATO".