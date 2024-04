Nieznane kulisy negocjacji Rosji i Ukrainy. Wszystko mogło się potoczyć inaczej

"Zachód zwiększył pomoc wojskową dla Kijowa i zwiększył presję na Rosję, w tym poprzez stale zaostrzający się system sankcji" - podaje "Foreign Affairs". Wola do negocjacji rozwiała się zupełnie po odkryciu rosyjskich zbrodni w Irpieniu i Buczy. Ukraina otrzymała zapewnienia o wsparciu Zachodu. To, w połączeniu z determinacją obrońców Ukrainy, dawało podstawę do myślenia o zwycięstwie.