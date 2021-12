"Niezdolność PiS". Siemoniak o reakcji na problemy Mejzy

Łukasz Mejza przebywa na urlopie poselskim. Ma również wolne w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Polityk ogłosił to po ujawnieniu informacji dotyczących jego działalności przez dziennikarzy Wirtualnej Polski. - Te urlopy to kpina - powiedział Tomasz Siemoniak w programie "Newsroom" WP. Według byłego ministra obrony premier powinien wyrzucić Łukasza Mejzę. Polityk PO dodał, że "kompletne milczenie" i bezpłatne branie urlopów przez Mejzę oznacza "niezdolność PiS-u do jakiejkolwiek reakcji". Gość WP zaznaczył, że są politycy PiS-u, którzy odnieśli się do tych doniesień, ale nie było reakcji ze strony władz partii, czy też klubu. - Jest to po prostu głęboko żenujące - zaznaczył Siemoniak.