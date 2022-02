"Niezbędnik ewakuacyjny" dla uczniów na Ukrainie. Na liście komplet ubrań na zmianę

- Życie i zdrowie wszystkich uczestników procesu edukacyjnego, zwłaszcza dzieci, jest bezwarunkowym i absolutnym priorytetem całego systemu oświaty. W sytuacji zagrożenia i ataku militarnego, w celu zachowania zdrowia i życia dzieci, powinny one być szybko ewakuowane w bezpieczne miejsce - do najbliższego schronu lub piwnicy. Nie da się przewidzieć, jak długo dzieci i pracownicy placówki oświatowej będą musieli przebywać w schronie, dlatego jest ważne, by instytucje edukacyjne dysponowały minimalnymi zestawami do zaspokojenia potrzeb życiowych dzieci i pracowników - tłumaczył Horbaczow.