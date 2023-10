"Niezbędne rzeczy". Policja o tropach ws. Grzegorza Borysa

- Nie są to miejsca przypadkowe, wynikają z konkretnej analizy. Tereny są trudne, są to wzgórza morenowe, porównywane w naszym regionie do Bieszczad. Policjanci są bardzo zaangażowani i zdeterminowani. Dlaczego tak długo trwają te poszukiwania? Nie ma określonego czasu ile powinny trwać. Będziemy szukać Grzegorza Borysa do skutku - powiedziała kom. Karina Kamińska.