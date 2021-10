Zupełnie nowa odmiana SARS-CoV2. Stworzona celowo

Niezakaźna wersja SARS-CoV2. Ma pomóc w walce z epidemią

Powodem stworzenia nowej, łagodniejszej odmiany SARS-CoV2, jest chęć poprawy bezpieczeństwa przy badaniach prowadzonych nad koronawirusem. Do tej pory stworzono m.in. replikę wirusa zapalenia wątroby typu C, co pomogło opracować nowe leki.