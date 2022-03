Niewygodne pytanie o Węgry. Rzecznik rządu zaatakował... Niemcy

Kiedy rząd PiS odmrozi kontakty na najwyższych szczeblach z przedstawicielami władz Węgier? - pytany był w programie "Tłit" rzecznik rządu Piotr Müller. Doszło do zaciętej wymiany zdań z prowadzącym program Michałem Wróblewskim. Müller porównywał postawę Węgier ws. wojny w Ukrainie do postawy Niemiec. Dziennikarz WP zwrócił uwagę, że Niemcy dążą do ograniczenia sprowadzania surowców z Rosji, podczas gdy Węgry - nie. - I to jest błąd. Tak samo jak i Niemców i Austriaków, że nie ograniczają importu z Rosji. Przecież to rząd Niemiec nie zgodził się na zamknięcie wszystkich banków w systemie SWIFT - mówił Müller. - My się będziemy zawsze dystansować od działań Węgier, Niemiec, Francji, Austrii jeżeli one nie będą zgodne z doktryną, którą przyjmuje Polska. Bez względu na to, czy to jest Niemiec, Francuz, Węgier, Czech czy Słowak. Jeśli to będą rzeczy, które są niezgodne z interesem polskim, to będziemy się od nich dystansować - zadeklarował rzecznik rządu.