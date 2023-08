Niewygodne pytanie do Szydło. Padły dziwne odpowiedzi

Szydło do Tuska: mówię to do pana

Szydło skrytykowała szefa PO Donalda Tuska za jego wypowiedzi uderzające - według niej - w politykę obronną kraju. - Mówię to do pana, panie premierze Donaldzie Tusk, pan powinien brać odpowiedzialność za swoje słowa, tak samo jak ja muszę brać za swoje słowa, bo kiedyś kierowałam polskim rządem i pan robił to samo. Nie wolno dzisiaj siać zamętu i chaosu, kiedy za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. Nie wolno wykorzystywać tej sytuacji do partykularnych celów partyjnych - przekonywała europosłanka.