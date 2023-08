Szydło nie mogła się powstrzymać przed atakiem na Tuska. "Sieje zamęt"

Była premier stwierdziła, że "Putin chce dziś podpalić świat" i szuka osób, które "będą podawać mu zapałki". - Zastanówmy się wszyscy. Jeżeli dzisiaj Tusk mówi, że był "incydent", kiedy wleciały białoruskie helikoptery, i nie było reakcji, to co zrobiłby jego rząd? Doszłoby do wybuchu III wojny światowej! - mówiła Szydło. - Dzisiaj brawo bije Tuskowi przede wszystkim człowiek, który jest na Kremlu - Putin. On się cieszy z takich przemów - skomentowała.