Z nimi wystartuje Platforma. Tusk odsłonił karty

Głos zabrał też sam Apoloniusz Tajner. - Moje korzenie są stąd. To były tereny, na których współpracowałem z wieloma ludźmi. - Ta ziemia mnie wychowała, ci ludzie, tolerancja, wzajemne zrozumienie, uczciwość, szczerość - to mnie wychowywało - wyliczał były prezes Polskiego Związku Narciarskiego. Podkreślił, że "bardzo go boli, że takie podziały wytworzyły się w Polsce".