Tusk tylko zaczął, a sala od razu wybuchła śmiechem

- Przyjechałem tu dziś w trochę innej roli. Dlatego poprosiłem o to, żeby rozpocząć piosenką z "Czterech pancernych". Jak wiadomo, jednym z najsłynniejszych mieszkańców Ustronia był Gustlik. Wiecie, on mógłby być spokojnie moim dziadkiem - wcielony do Wehrmachtu, przeszedł na drugą stronę, silny, spokojny - zażartował Tusk, po czym sala wybuchła śmiechem.