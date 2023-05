"Niewyczerpane źródło haków". Eksperci o nowym pomyśle PiS-u

"Obawiamy się, że takie sformułowanie znamion tego przestępstwa, może stanowić preludium do automatycznego utożsamiania określonych osób z personelem agencji wywiadowczych. Takie domniemanie może funkcjonować w stosunku do członków zagranicznych misji dyplomatycznych czy zagranicznych inwestorów szukających informacji przed podjęciem działalności gospodarczej na terenie Polski. O ile naturalnym jest unikanie kontaktów z osobami z państw wrogich Polsce, które zaliczane są do tego grona, to staranności tego rodzaju nie można wymagać w kontaktach z osobami pochodzącymi z państw przyjaźnie nastawionych do Polski czy wręcz sojuszniczych względem niej" - zaznaczają Panoptykon i Helsińska Fundacja Praw Człowieka.