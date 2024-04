Nieuniknione tarcia na linii Kurski-Morawiecki. Wieczór wyborczy to dopiero początek?

- Dlatego Kurski uważa dziś, że Morawiecki nie może mieć wpływu na kampanię do Parlamentu Europejskiego. Jacek przekonuje prezesa, że w tych wyborach tylko maksymalna mobilizacja wyborczej bazy może doprowadzić do sukcesu. Czyli: idziemy na ostro, żeby do urn poszli nasi wyborcy. Żadnych umizgów do "normalsów" i mitycznego "centrum". No a Morawiecki uważa odwrotnie - tłumaczy jeden z partyjnych działaczy.