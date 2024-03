PiS wraca do TVP. Wiemy, kto namawiał Kaczyńskiego

To Jacek Kurski miał namawiać Jarosława Kaczyńskiego do tego, by politycy PiS wrócili do programów TVP i Polskiego Radia - wynika z informacji Wirtualnej Polski. Decyzję oficjalnie podjęły ścisłe władze PiS. Politycy tej formacji otrzymali też "nieformalne rekomendacje".