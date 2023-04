Nieudany zamach na Putina? "Typowe, nikczemne działanie Rosji"

"Typowe, nikczemne działanie Rosji"

- Nie wierzę w to, że Ukraińcy chcieliby zabić Putina i wziąć na siebie odpowiedzialność za jego śmierć - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską gen. Waldemar Skrzypczak. W jego ocenie to nie jest inicjatywa Kijowa. A gra - jak dodaje - może służyć raczej ekipom na Kremlu. - Tego typu gry jednak nigdy nie wyszły poza Plac Czerwony. To dla nich typowe, nikczemne działanie Rosji - ocenia.