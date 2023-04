Wyścig zbrojeń wśród rosyjskich oligarchów. Dowodem jeniec z Bachmutu

Przed wojną zapewne chełpili się, kto ma większy jacht, większy zamek we Francji, więcej złota w sejfie. Teraz rosyjscy oligarchowie rywalizują o to, kto będzie miał lepszą armię, i która z nich bardziej pomoże Putinowi zdobywać Ukrainę. Dowód to zeznania rosyjskiego jeńca.