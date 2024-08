Nietypowy zakaz w Rosji. Dotyczy serwisów randkowych

" Zdecydowanie odradza się korzystanie z internetowych serwisów randkowych " - dodano. Rosyjskie władze zalecają ponadto obywatelom, by nie publikowali nagrań wykonanych podczas podróży, aby przypadkiem nie ujawnić "obiektów istotnych dla wroga" .

Atak ukraińskiej armii na obwód kurski zaczął się 6 sierpnia. - Terytorium w obwodzie kurskim w Rosji, które zajęły siły ukraińskie, powiększyło się do 1263 km kw., a liczba kontrolowanych przez nas miejscowości do 93 - oświadczył we wtorek naczelny dowódca ukraińskiej armii gen. Ołeksandr Syrski.