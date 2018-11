Nietypowe życzenia prezydenta Polski. Wszystko z okazji andrzejek

Prezydent Polski złożył na Twitterze życzenia z okazji andrzejek. "Wszystkiego dobrego! Szczęścia i realizacji najambitniejszych planów!" - napisał Andrzej Duda. We wpisie dołączył demotywator z przeróbką z sobą w roli głównej.

Odniósł się także do wypowiedzi dziennikarza WP, który zwrócił mu uwagę, że "apolityczna prezydentura" to mit, a prezydent włącza się w międzypartyjne pyskówki. "Męczy mnie ta wasza natrętna propaganda i odwracanie kota ogonem. Zniesmaczony jestem, a i Święty by nie wytrzymał... więc sorry" - skomentował.