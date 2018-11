Prezydent dokazuje na TT. Najpierw koń, później "polexit"

Nastrój końca tygodnia najwyraźniej opanował prezydenta Andrzeja Dudy. Dał temu wyraz w swoich wpisach w mediach społecznościowych. Odniósł się też do uwag dziennikarza WP. "Święty by nie wytrzymał... więc sorry" - napisał.

Andrzej Duda: zniesmaczony jestem (PAP, Fot: Jakub Kaczmarczyk)

"'Polexit" staje się chyba jedynym znanym elementem programu PO. Powtarzają to jak mantrę i wyraźnie prą w tym kierunku" - głosi wpis na koncie prezydenta na Twitterze. "PO chce wypchnąć Polskę z UE?" - pyta także w swoim tweecie Andrzej Duda.

Kiedy dziennikarz WP Kamil Sikora zwrócił uwagę na to, że "apolityczna prezydentura" to mit, a prezydent włącza się w międzypartyjne pyskówki, Duda zaskoczył kolejnym wpisem.

"Bo już mnie męczy ta wasza natrętna propaganda i odwracanie kota ogonem. Zniesmaczony jestem, a i Święty by nie wytrzymał... więc sorry" - napisał w odpowiedzi.

Wcześniej prezydent na Twitterze zamieścił zdjęcie konia z Narodowej Wystawy Rolniczej w Poznaniu.

Internauci nie zostawili na prezydencie suchej nitki. Nie brakuje komentarzy, w których "koński dowcip" nie spotkał się ze zbyt dużym entuzjazmem.

Z innego wpisu prezydenta wynika, że aktywością w internecie zajmował się podczas lotu ze stolicy Wielkopolski.

