W trakcie piątkowego głosowania w KRS co do stanowiska w sprawie projektu ustawy, który odnosi się do współpracy w sprawach karnych między Unią Europejską a Wielką Brytanią i Irlandią Północną, doszło do nietypowej sytuacji. Z konta Zbigniewa Łupiny, który brał udział w obradach zdalnie, słychać kobiecy głos. Pyta: "Nad czym mam głosować? Tak czy nie? Tak?".