Nietypowa sytuacja na antenie. Beata Lubecka udawała Danutę Holecką

- Łatwiej się komentuje z zewnątrz i zawsze zazdrościłem komentatorom, jak łatwo się komentuje i bardziej na luzie można przyjść do programu albo nie przyjść, jak się nie chce, a w polityce to jest obowiązek, bo to wręcz praca. Polityk musi informować społeczeństwo o tym, co robi - odparł były parlamentarzysta.