Wideo Najnowsze patryk jaki + 2 borys budkatłit Natalia Durman 1 godzinę temu Nietypowa akcja Patryka Jakiego w PE. Borys Budka: to jest wstyd! Po wyroku TSUE do skrzynek europosłów w różnych językach trafiają "taśmy Neumanna". - Na lekcjach języka angielskiego ten list będą chyba... Rozwiń To do tego było jeszcze zdjęcie pe … Rozwiń Transkrypcja: To do tego było jeszcze zdjęcie pewnie pan go kojarzy Pozycja frontalna jest Zgodnie z obietnicą do skrzyń Sposób w różnych językach trafiają taśmy Neumanna czas by w Unii Europejskiej zrozumieli dlaczego W Polsce jest potrzebne i Patryk jaki dołączył do tego zdjęcia jak Skrzynki poselskie widział pada Znaczy powiem Na lekcjach języka Jacobs Podawać ten list ja nie wiem Patryk jaki wydaje pies Przeznacza Asystentów Ale z pewnością nie Dobry Język angielski To jest To co Jak Parlament Test Wstyd Tak nie powinien zajmować Eurodeputowany czy to jest Kto jest to jest odwracanie uwagi od t Jaki jego kolega Ziobro są odpowiedzialni za Wymiaru sprawiedliwości Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej Wskazał że Krajowa Rada sądownicza Niesort Nie Nie zasiadają tam nie zawiózł Nie może wypełniać funkcji konstytucyjnych i oddał do badania Polskim sondą i jestem przekonany Wkrótce Sądu najwyższego który jest jedyny właściwy w tej sprawie rozwieje w I wówczas być może będziemy musieli rozsyła Listy do eurodeputowanych Że Polska ma właśnie tego typu przed Parlament Europejski Patryk jaki Czyj to be Kolejny happening na happening Patryka jakiego Oczywiście żart Europarlament widział nie Happeningi łowców jak Patryk jaki tam na szczęście Groupon Patrzą na tego typu zachowania Z przymrużeniem oka jak to jest tylko tak rzucone czy to jest faktycznie poważna Żeby przed Patryka jakiego Oczywiście żart Nikt Patryka jakiego niebie Poważnie w Parlamencie Europejskim Prawo i Sprawiedliwość znajduje się w marginalnej w W parlamencie IV Nie wylewane w tego typu to i tak pokazują Tak W Parlamencie Europejskim