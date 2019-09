Nietrzeźwa Dominika K. usłyszała wyrok. To nie koniec jej kłopotów

Jak ustaliła Wirtualna Polska, Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie w najbliższym czasie wznowi zawieszone postępowanie wobec Dominiki K., żony znanego warszawskiego mecenasa, byłego polityka SLD. Warszawski sąd uznał kobietę winną jazdy samochodem pod wpływem alkoholu.

- Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie zwróci się w tej sprawie do sądu o doręczenie wyroku I instancji i po uprawomocnieniu się orzeczenia niezwłocznie odwiesi zawieszone postępowanie i podejmie dziania w tej sprawie – informuje WP Aleksander Rzepecki, dyrektor biura prasowego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Podczas pierwszego przesłuchania Dominika K. przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu i złożyła wniosek o warunkowe umorzenie postępowania na okres 1 roku, orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku oraz orzeczenie świadczenia pieniężnego w kwocie 1000 zł.

Prokuratura wniosku nie zaakceptowała. Argumentowała, że w przypadku prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości minimalny okres środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów wynosi 3 lata (maksymalnie 15 lat), ponadto sprawca jest zobligowany do uiszczenia świadczenia pieniężnego w wysokości co najmniej 5 tyś zł (maksymalnie 60 tys. zł). Po postawieniu dodatkowego zarzutu nie przyznała się do winy. Złożyła wyjaśnienia sprzeczne ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym. Odmówiła odpowiedzi na pytania prokuratora.