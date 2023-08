Nietknięty przez ogień drewniany dom stoi w morzu zgliszczy. Jak do tego doszło?

"Los Angeles Times" podkreślił, że to ocalałe mieszkanie w miejscowości Lahaina na Hawajach nie jest jedynym, które przetrwało koszmarny pożar na wyspie Maui. Niemniej jednak, jego przypadek wywołuje zdziwienie, ponieważ w promieniu wielu kilometrów wokół niego spłonęły inne budynki, niemal do fundamentów, podczas gdy on pozostał nietknięty przez płomienie.