Nieszczerzy suflerzy. "Doradcy" opozycji prowadzą ją prosto do wyborczej klęski

Kiedy PiS wprowadza podwyżki, dotacje, tarcze, zwiększenie pensji minimalnej, gigantyczne wydatki na wojsko, to jest to zawsze świetny pomysł, dowód na słynną "skuteczność". Jeśli coś z tej kategorii zaproponuje zwłaszcza Platforma, bo Lewicy, Hołowni czy PSL też nikt nie pyta o finansowe szczegóły, to od razu mówi się, że tak nie wolno, jak to się ma do liberalnej przeszłości PO, że to sztuczne, niewiarygodne, gra pod publiczkę. Niedawno, kiedy Donald Tusk poparł reparacje od Niemiec, jeden z prorządowych publicystów napisał z wyrzutem, że Tusk "kieruje się poglądami większości"; takie opinie słychać i po drugiej stronie. W przypadku Platformy jest to uznawane za skandal, choć PiS od lat działa na sondażach i fokusach, za co jest chwalony przez tych samych, którzy doradzają PO, aby była strażnikiem budżetu i nie obiecywała niczego. Przeciwnie, niedawno jeden ze znanych przedstawicieli szkoły liberalnej namawiał opozycję do zaproponowania przed wyborami kilku "trudnych reform" naprawiających finanse państwa, bo tak będzie uczciwie i ludzie to zrozumieją. To rada z kategorii: jak z klasą przegrać i przejść do zapomnianej legendy. Widać brak przyswojenia prostej w dzisiejszych realiach alternatywy: albo wypłaty do portfeli i utwardzanie autorytarnego systemu, albo wypłaty i przywrócenie liberalnej demokracji.