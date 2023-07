Poruszenie po zapowiedzi Kaczyńskiego. "Są dwa wyjścia"

- Granica ma to do siebie, że jest chroniona przez dwie strony. Białoruś i Rosja kiedyś chroniły swoją część granicy, w ten sposób nie dopuszczały, by ktoś przenikał przez nią, co ułatwiało pracę polskim służbom. W sytuacji, gdy Białoruś nie chroni, tylko wykorzystuje służby, by coraz bardziej obciążać granicę, to spadło na nas zadanie, na które nie byliśmy przygotowani - tłumaczy.