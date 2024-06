Niesprawiedliwy wyrok na Adamie Bodnarze [OPINIA]

Tyle że w krytyce warto być uczciwym i widzieć szerszy plan. To, co wypada posłowi, niekoniecznie wypada ministrowi. To zaś co nawet ministrowi wypada, nie zawsze da się zrobić tak szybko, jak wielu by oczekiwało. Czas zresztą w pędzącym świecie, w tym świecie mediów społecznościowych, ma zupełnie inny wymiar. Coraz częściej przecież brak reakcji w ciągu kilku godzin jest uznawany za milczenie, zwlekanie, lenistwo.