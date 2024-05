Prokuratura działa za wolno? "Chciałbym, żeby działała szybciej"

Adam Bodnar wysłał do marszałka Sejmu Szymona Hołowni wniosek o uchylenie immunitetu posła Suwerennej Polski Michała Wosia. Chodzi o sprawę zakupu systemu Pegasus za pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Prowadzący Michał Wróblewski zapytał w programie "Tłit" WP byłego ministra aktywów państwowych Borysa Budkę, "czy prokuratura ociąga się ws. Funduszu Sprawiedliwości". - Ja jestem przekonany, że tu chodzi o skuteczność, a nie działanie pod publikę - stwierdził Budka. Tłumaczył, że "minister sprawiedliwości Adam Bodnar nie wychodzi co drugi dzień na konferencje i nie feruje wyroków". - Ja też chciałbym, żeby prokuratura działała szybciej, ale to jest ogrom dokumentów - tłumaczył poseł KO. Zwrócił uwagę, że materiał musi być tak przygotowany i tak przedstawiony, żeby sąd nie miał żadnych wątpliwości.- Żeby nie było kruczków prawnych, bo podejrzewam, że Ziobrystów będą bronić znakomici prawnicy, którzy przez ostatnie osiem lat bardzo czerpali z tego, że obsługiwali spółki skarbu państwa - mówił gość programu. - Prokuratorzy muszą być lepiej przygotowani, dlatego, że jak się wniesie już akt oskarżenia to, żeby on był skuteczny - podsumował.