Niespodziewany głos w sprawie rejestru ciąż: znajduję jego dobre zastosowania

- W Skandynawii mamy doskonałe narzędzie, bardzo skomplikowane, które pozwala dokonywać całościowej kolekcji danych o pacjentach. Dzięki temu można dbać o zdrowie publiczne obywateli. To dobry pomysł - mówi. I zauważa, że w Polsce wygląda to inaczej. - Mamy do czynienia z niewydolnym, kulawym i słabym systemem, w który będziemy wprowadzali wybrane dane. Budzi to moje obawy. Nie tylko jako lekarza, ale i obywatela - zaznacza.