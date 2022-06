Katalog danych zbieranych przez personel medyczny rozszerzony m.in. o ciążę. Jest rozporządzenie

"Najważniejsza rzecz, która się nie zmienia to FAKT, że osoby w ciąży nie są karane za przerwanie własnej ciąży i nie ma żadnych propozycji w sejmie które miałyby to zmienić. Niezależnie od tego jak przerwiemy ciąże, to w świetle obowiązujących przepisów nie możemy być za to karane i nie jesteśmy winne nikomu tłumaczeń co się z ciążą stało" – podkreśla Aborcyjny Dream Team.