Niespodziewane zaproszenie dla Putina. "To jest po prostu haniebne"

Prezydent Rosji Władimir Putin otrzymał zaproszenie od prezydenta Indonezji Joko Widodo, który będzie gospodarzem szczytu G20 w listopadzie 2022 roku. Wcześniej udziału Putina w jesiennym spotkaniu nie wykluczyła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. - Wystosowanie zaproszenia jest po prostu haniebne, tak nie powinno być - ocenił w programie "Newsroom" WP były szef biura informacyjnego NATO w Moskwie, ekspert Fundacji Pułaskiego Robert Pszczel. - Mogę w jakimś sensie zrozumieć gospodarzy - tam jest próba mediacji, jeśli chodzi o zapewnienie dostaw zboża do różnych krajów, próba skłonienia Rosji, by łaskawie przestała głodzić resztę świata. Ale spodziewałem się bardziej zdecydowanej reakcji ze strony przywódców państw G7. Powinna być reakcja: jeśli będzie Putin, to nas tam nie będzie. Koniec, kropka. Było niestety trochę inaczej. Mam nadzieję, że to zostało już przemyślane. Jakakolwiek wspólna "impreza" publiczna z Putinem jest nie do pomyślenia - podkreślił Pszczel.