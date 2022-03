Niespodziewana wrzutka PiS. "To jest skandaliczne"

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z rosyjską inwazją. W dokumencie niespodziewanie znalazły się też jednak zapisy zakładające bezkarność za niegospodarność w walce z epidemią koronawirusa. - To jest skandaliczne, ale to niestety tkwi w DNA obecnej władzy - komentował w programie specjalnym WP były premier, były szef NBP, europoseł Marek Belka. - Sam fakt podjęcia inicjatywy ustawodawczej jest pozytywny. (...) Próbujemy coś robić, ale jak zwykle musimy to zabrudzić bzdurnymi, skandalicznymi wrzutkami - stwierdził. W ocenie Belki "splamia" to obecny wysiłek pomocowy. - Cały świat patrzy na Polskę, nie wiedząc, że w większości są to polscy obywatele, samorządy, różnego rodzaju instytucje - podkreślił. Belka zaznaczył przy tym, że oczekiwałby bardzo aktywnej roli Kościoła katolickiego. - Ma potężne zasoby, także lokalowe. Powinien być na pierwszej linii frontu, jeśli chodzi o pomoc tym nieszczęsnym ludziom - oznajmił.