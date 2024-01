Niespodziewana wizyta w Kijowie. W prezencie miliony dolarów

Yoko Kamikawa była z wizytą w Ukrainie w niedzielę - poinformowała agencja Nikkei Asia. Była to pierwsza podróż do Kijowa japońskiej ministry spraw zagranicznych, która objęła urząd we wrześniu zeszłego roku. Polityczka zadeklarowała wsparcie dla Ukrainy w formie wkładu do funduszu NATO, który ma wynieść 37 milionów dolarów.