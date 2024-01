Niespodzianka w kontenerze z deskami. Transport miał trafić do Europy

Szokujące znalezisko peruwiańskiej policji antynarkotykowej. W Limie zaprezentowano ostatnie odkrycie służb, które pokazuje, jak działa przemyt narkotyków do Europy. Funkcjonariuszy zainteresowały dwa podejrzane kontenery, gdzie według dokumentów znajdowały się drewniane deski. Psy wyczuły, że coś jest nie tak, dlatego zadecydowano, by zajrzeć, co jest pod nimi. Okazało się, że wewnątrz roi się od worków z kokainą, których łącznie odkryto ponad 7 ton. Oba kontenery miały dotrzeć do Europy, a dokładnie do Antwerpii w Belgii. Agencja AP udostępniła nagranie z akcji. Widać na nim, że do spakowania nielegalnego towaru i przewiezienia go w bezpieczne miejsce uczestniczyło kilkudziesięciu funkcjonariuszy. W operacji udział brała policja antynarkotykowa i Krajowa Inspekcja Administracji Celnej i Podatkowej, które zweryfikowały, że narkotyk był zmieszany z czarną substancją podobną do smoły, zaimpregnowaną w drewnianych podłogach. Cenę skonfiskowanych narkotyków szacuje się na 450 milionów dolarów.